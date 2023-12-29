Повітряні сили про атаку РФ: Летіло все, крім "Калібрів"
Росія під час масованої атаки по Україні 29 грудня застосовувала всі види озброєння, крім "Калібрів". Причому мішенню були не конкретні об'єкти, а вся територія України. Про це заявив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.
"Ворог завдав масованого ракетного удару різними засобами повітряного нападу. Фактично летіло все, мабуть "Калібрів" не було, а так і "Кинджали" ми бачили, і балістику, і С-300, і крилаті ракети, які досі ще знаходяться на наших радарах, ще західна частина України. Далі бачимо застосування "шахедів". Теж летіли з південно-східного напрямку, застосовували ракети Х-22 або ж Х-32", - розповів він.
За словами Ігната, близько 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95 було застосовано.
"За попередньою інформацією, ракети Х-101, Х-555. Власне ми бачимо, що дійсно потужний ворог завдав удар. Є збиття. На жаль є і постраждалі", - констатував спікер.
За словами Ігната, мішенню ворога була вся Україна.
"Мішенню була Україна, бо стільки червоного на наших моніторах (червоне - ворожі цілі, - ред.) дуже давно не було видно. Карта фактично вся була у повітряних цілях ворога – по всіх областях, по всіх напрямках", - сказав він, додавши, що окупанти спочатку провели розвідку боєм дронами, а потім запустили ракети різних типів.