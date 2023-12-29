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РФ атакувала Одесу: двоє людей загинули, 15 поранені

РФ атакувала Одесу: двоє людей загинули, 15 поранені
Фото: t.me/dsns_telegram

Уночі та зранку 29 грудня росіяни атакували Одесу "Шахедами" та ракетами. Окупанти поцілили у житлові будинки. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, 15 поранені.

Про це повідомив﻿ голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Серед постраждалих двоє дітей - 6 та 8 років.

"Всі постраждалі нині отримують допомогу в медичних закладах міста. Двоє поранених у тяжкому стані. На місці працюють всі відповідні служби", – повідомив Кіпер.

В Одеському районі безпілотник влучив у законсервовану будівлю одного з об'єктів інфраструктури.

В Одесі уламками збитого безпілотника пошкоджено багатоповерхівку. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС.

10 "Шахедів" знищили сили ППО.

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