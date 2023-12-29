Зеленський: РФ запустила приблизно 110 ракет, більшість збили

Російські війська запустили приблизно 110 ракет по Україні під час повітряного удару 29 грудня. Більшість ракет збила ППО.

Про це повідомив﻿ президент України Володимир Зеленський у соцмережах.

"Пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик. Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя й інші наші міста.

Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: "кинджали", С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито" , – зазначив президент.

Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок атаки РФ.

"Ми обовʼязково відповімо терористам на їхні удари. І ми будемо боротися, щоб гарантувати безпеку своїй країні, кожному місту, усьому нашому народу. Російський терор повинен програти – і саме так і буде" , – додав президент.

Він також опублікував відео з кадрами наслідків обстрілів.