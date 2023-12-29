Зеленський: РФ запустила приблизно 110 ракет, більшість збили
Російські війська запустили приблизно 110 ракет по Україні під час повітряного удару 29 грудня. Більшість ракет збила ППО.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережах.
"Пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик. Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя й інші наші міста.
Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: "кинджали", С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито", – зазначив президент.
Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок атаки РФ.
"Ми обовʼязково відповімо терористам на їхні удари. І ми будемо боротися, щоб гарантувати безпеку своїй країні, кожному місту, усьому нашому народу. Російський терор повинен програти – і саме так і буде", – додав президент.
Він також опублікував відео з кадрами наслідків обстрілів.