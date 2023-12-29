В Естонії уточнили заяву про ймовірність видачі чоловіків Україні

Міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс уточнив свої попередні висловлювання щодо ймовірності видачі Україні чоловіків призовного віку, повідомляє Європейська правда.

Ляенеметс зазначив, що його слова про те, що Естонія допоможе Україні знайти військовозобов'язаних чоловіків, були "трохи спотворені".

"Важливо однозначно підкреслити: у мене, як міністра внутрішніх справ, або в естонської держави, звичайно ж немає мети почати гнати на фронт українських чоловіків мобілізаційного віку, що тут живуть" , – написав він.

Глава МВС додав, що Естонія жодним чином не вирішує кого і коли Україна вирішить мобілізувати.

"У зв'язку з цим виникає питання – що б зробила Естонія в такій ситуації? З одного боку, українці є великою підтримкою для нашої економіки сьогодні… Однак факт залишається фактом: ці люди все ще є громадянами України…﻿

Це означає, що якщо українська держава вирішить повернути їх через мобілізацію, нам доведеться ділитися з українською державою інформацією про людей, які перебувають тут" , – підкреслив Ляенеметс.

За його словами, якби Україна звернулася до Естонії з проханням про допомогу в мобілізації українських громадян, які проживають тут, "нам було б досить складно відмовити".

"Однак слід сказати, що сьогодні ми не маємо такої можливості в рамках міжнародного права, яка б вимагала окремої угоди між країнами або принаймні рішення на урядовому рівні" , – додав естонський міністр.

Минулого тижня Ляенеметс заявив, що за необхідності Естонія готова допомогти Україні в мобілізації її громадян, якщо дві країни підпишуть відповідний договір.

Цю заяву естонський міністр зробив після того, як у кількох німецьких виданнях вийшло інтерв’ю міністра оборони України Рустема Умєрова, у якому згадано про плани призову українців за кордоном.

Згодом у Міністерстві оборони уточнили, що міністр Рустем Умєров закликає всіх українців долучатися до Збройних сил, але питання про механізм покарання або юридичного тиску на чоловіків за межами України зараз не стоїть.