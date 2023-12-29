МВС: Внаслідок обстрілів щонайменше 12 загиблих та 76 поранених
Внаслідок російської атаки на Україну зранку 29 грудня загинули щонайменше 12 людей, 76 осіб дістали поранення. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє Українська правда.
Клименко повідомив, що у Києві загинуло 2 особи, 18 травмовано внаслідок ранкової атаки. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, автомобілі, складські приміщення.
У Львівській області, за словами міністра, вибухом пошкоджено багатоквартирний будинок та інфраструктуру – 1 людина загинула, 9 поранених.
У Дніпропетровська області ворог влучив по торговому центру, загинуло 5 та травмовано 15 осіб. Також є влучання по пологовому будинку. Підрозділи ДСНС врятували 4 пацієнток.
В Одеській області є влучання у триповерховий будинок, під завалами можливо перебувають люди. Також в Одесі пошкоджено ще щонайменше два будинки. Із житлової 17-типоверхівки ДСНС врятували 23 особи. Загалом на Одещині, за його словами, 2 людини загинуло, 15 поранено.
На Харківщині, як повідомив Клименко, одна людина загинула, девʼять осіб отримали поранення. Медики надають допомогу на місці.
У Запорізькій області окупанти завдали ракетних ударів по інфраструктурних обʼєктах Запоріжжя – 1 людина загинула, 10 поранено.