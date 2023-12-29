Нічна повітряна атака: ППО збила майже 90 ракет і 27 "Шахедів"

Сьогодні вночі та зранку окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 87 ракет та 27 "Шахедів".

Про це повідомили﻿ в Повітряних силах ЗСУ.

Спершу окупанти атакували "Шахедами" з північного та південно-східного напрямку, із подальшим рухом у західному напрямку. Усього зафіксовано 36 ударних БпЛА Shahed-136/131.

"Близько 3:00 ворог підняв у повітря стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. Усього – 18 літаків, які вийшли на рубежі пуску близько 6:00 ранку і запустили не менше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55" , – йдеться в повідомленні.

З Курської області біля 05.00 росіяни застосували дальні бомбардувальники Ту-22М3, які випустили вісім крилатих ракети Х-22/Х-32 в напрямку північних та центральних областей. Водночас окупанти вдарили по Харкову зенітними керованими ракетами С-300. Загалом ворог випустив щонайменше 14 ракет, які летіли по балістичній траєкторії – С-300/С-400/Іскандер-М із окупованого Криму, Курської та Бєлгородської областей рф.

О 6:30 було зафіксовано зліт п’яти винищувачів МіГ-31К, які здійснили пуски п’яти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із Астраханської області. Також із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59.

За попередніми результатами цієї ночі противник застосував проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА.