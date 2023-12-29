Посол США відреагувала на масовану ракетну атаку РФ по Україні

Посол США в Україн Бріджит Брінк відреагувала на масовану ракетну атаку російських окупаційних військ по низці українських міст, повідомляє Європейська правда.

Дипломат опублікувала скриншот зі сповіщеннями про повітряну тривогу на смартфоні.

"Це те, що українці побачили на своїх телефонах сьогодні вранці: мільйони чоловіків, жінок і дітей перебувають у бомбосховищах, через те, що Росія обстрілює всю країну ракетами" , – написала вона.

Брінк наголосила на необхідності продовжити фінансування України, яка бореться з російською агресією.

"Україна потребує фінансування вже зараз, щоб продовжити боротьбу за свободу від такого жаху у 2024 році" , – додала посол США.

В ніч на 29 грудня Росія завдала масованого удару по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста.