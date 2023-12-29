Обстріл Києва: майже 30 поранених, один загиблий
Через ракетну атаку по Києву 29 грудня 28 людей отримали поранення. Ще одна людина загинула. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, пише Наталия Гурковская, РБК-Україна.
"28 людей постраждали внаслідок ранкової атаки на столицю. Одна людина загинула", - розповів він.
Зокрема, за словами Кличка, 25 постраждалих госпіталізували в медзаклади міста. Трьом - медики надали допомогу на місці.
До того ж, з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі звільнили чотирьох людей.
"Пошуково-рятувальна операція там ще триває", - констатував мер Києва.
Вранці 29 грудня російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні. Не залишився осторонь і Київ. Тут загорілася багатоповерхівка і після прильоту обрушився склад. На місці зараз працюють рятувальні служби. Спочатку повідомлялося про 17 постраждалих. Пізніше стало відомо, що ППО над Києвом збила понад 30 російських цілей.