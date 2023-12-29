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Ігнат прокоментував порушення повітряного простору Польщі

Ігнат прокоментував порушення повітряного простору Польщі
Фото: facebook.com/yuriy.ignat

Ранкове порушення повітряного простору Польщі під час чергової масованої атаки терористів проти України, є сигналом союзникам щодо необхідності посилити нашу протиповітряну оборону. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

За словами Ігната, порушення повітряного простору під час масованих ударів росіян не є чимось новим. Він нагадав про те, як декілька місяців тому один з ударних БпЛА терористів впав на території Румунії. Зокрема подібні випадки відбувались й на території Польщі.

"В результаті масованих атак це може траплятись. Ворог атакує приграничні території на заході (України, - ред.), тому це можливо. Це ще один сигнал нашим партнерам, щоб України посилити необхідною кількістю засобів ППО, щоб ми стали щитом між агресором і Європою. Захистили себе та захистили їх", - зауважив речник Повітряних сил.

Вночі ворог вдався до наймасованішої атаки проти України. Спочатку терористи атакували "Шахедами", загалом випустивши 36 БпЛА. Вже ближче до 6 ранку російські винищувачі запустили щонайменше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, а по Харкову поцілив 14 зенітними керованими ракетами С-300.

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