Кабмін продовжив заборону на експорт вугілля та газу

Кабінет міністрів встановив перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2024 рік.﻿ Про це йдеться в постанові №1402 від 27 грудня 2023 року, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Нульові квоти встановлені на такі товари:

Сіль, придатна для споживання людьми

Вугілля кам’яне, антрацит

Газ природний українського походження

Деревина паливна

Срібло

Золото

Відходи або брухт дорогоцінних металів

Електричні та електронні відходи.

Водночас уряд встанови квоти на 900 тисяч тон на коксівне вугілля (тільки марки "К") та 540 тисяч тон на паливо рідке (мазут).

Нагадаємо, Кабінет міністрів заборонив експорт газу з України у червні 2022 року. Голова НАК Олексій Чернишов заявив, що уразі продовження заборони експорт газу НАК "Нафтогаз України" зможе викупити наступного року весь запропонований приватними газовидобувними компаніями ресурс.