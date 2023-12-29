Санду закликала закликала посилювати ППО України після атаки РФ
Президентка Молдови Мая Санду після масованої ракетної атаки РФ заявила про необхідність ще більшого посилення протиповітряної оборони України, повідомляє Європейська правда.
Санду зазначила, що глибоко стурбована сьогоднішньою масованою повітряною атакою Росії на українські міста.
"Мої думки з усіма, хто постраждав сьогодні вранці і кожного дня цієї жорстокої війни.
Сьогоднішня агресія підкреслює нагальну необхідність посилення спроможностей протиповітряної оборони України для захисту життя людей", – написала президентка Молдови.
В ніч на 29 грудня Росія завдала масованого удару по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста. Є загиблі та поранені.