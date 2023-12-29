В Україні не планують відключати електрику на святкові дні

В НЕК "Укренерго" застерегли від фейкової інформації про відключення електроенергії на святкові дні та зазначили, що обмежень електропостачання не планується.﻿ Про це заявили в НЕК "Укренерго", повідомляє Економічна правда.

Як зазначають в операторі, підстав для відключень немає. Нині в енергосистемі профіцит, чому допомагає традиційно знижене у вихідні дні споживання та плюсова температура.

В "Укренерго" вважають, що фейки розповсюджуються з метою поширення панічних настроїв, на користь РФ.

Нагадаємо, після масованого ворожого обстрілу 29 грудня є відключення світла у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській областях.