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Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих зросла

Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих зросла
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Унаслідок ракетної атаки РФ по Дніпру наразі відомо про 6 загиблих.

Про це повідомив﻿ голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також відомо про 28 постраждалих, серед них – 1,5-річна дитина.

"Дві жінки, які вважались зниклими, вийшли на зв’язок. Рятувальники завершили пошукову операцію", – повідомив Лисак.

Окрім торгового центру і пологового, в місті зруйнований вщент один приватний будинок, пошкоджені 8 адмінбудівель, щонайменше два десятки багатоповерхівок, автівки.

На місці працюють всі служби. Комунальники прибирають уламки, вивозять сміття. Благодійники роздають будматеріали. Проходить реєстрація пошкоджень.

Також в ОВА повідомили про приліт у Новомосковську. Постраждали дві людини, пошкоджені 13 приватних осель.

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