Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих зросла
Унаслідок ракетної атаки РФ по Дніпру наразі відомо про 6 загиблих.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Також відомо про 28 постраждалих, серед них – 1,5-річна дитина.
"Дві жінки, які вважались зниклими, вийшли на зв’язок. Рятувальники завершили пошукову операцію", – повідомив Лисак.
Окрім торгового центру і пологового, в місті зруйнований вщент один приватний будинок, пошкоджені 8 адмінбудівель, щонайменше два десятки багатоповерхівок, автівки.
На місці працюють всі служби. Комунальники прибирають уламки, вивозять сміття. Благодійники роздають будматеріали. Проходить реєстрація пошкоджень.
Також в ОВА повідомили про приліт у Новомосковську. Постраждали дві людини, пошкоджені 13 приватних осель.