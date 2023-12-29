Пальне за місяць подешевшало на 3-7 гривень – моніторинг

Роздрібні ціни на бензин, дизельне пальне Україні знизилися в грудні 2023 року. Автогаз подешевшав після різкого зростання восени.﻿ Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95", пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни 29 грудня на бензин А-95 становлять 51,48 гривні за літр (-2,88 гривні за місяць), на дизельне паливо 51,50 гривні за літр (-2,80 гривні), на автогаз 29,83 гривні за літр (-6,83 гривні).