У РФ аварійно сів пасажирський літак через відмову двигуна

У російського пасажирського літака авіакомпанії Utair при перельоті 29 грудня з Москви до Когалима Тюменської області відмовив двигун, повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що через дві години після вильоту з аеропорту "Внуково" командир Boeing 737-500 оголосив сигнал терміновості та повідомив диспетчерам про відмову правого двигуна.

З огляду на це літак здійснив екстрену посадку у Сургуті. Повідомляється, що посадка пройшла благополучно, пасажирів збираються доправити наземним транспортом.

Нагадаємо, у Росії зросла кількість аварійних і позаштатних ситуацій з літаками, зокрема, з цивільними, після її вторгнення в Україну і запровадження міжнародних санкцій проти РФ.

1 грудня літак "Аерофлоту" Boeing-777, що летів з Москви, здійснив аварійну посадку в Южно-Сахалінську через проблему з шасі. 7 грудня вантажний літак Ту-204 загорівся під час вильоту з російського міста Улан-Уде в Бурятії. 8 грудня пасажирський Boeing 737 авіакомпанії S7 екстрено сів у російському Новосибірську через загоряння двигунів. Цього ж дня літак авіакомпанії "Росія" здійснив аварійну посадку в Мінеральних Водах Ставропольського краю РФ.

Країна-терорист отримала "червоний прапорець" ІКАО (Міжнародна організація цивільної авіації) з безпеки польотів. Тільки чотири країни світу мають "червоний прапорець": Бутан, Конго, Ліберія та Росія. Така оцінка вказує на серйозні деградаційні процеси в безпеці польотів російської авіації.