У НАТО понад 300 разів перехоплювали російські літаки у 2023 році

У 2023 році військово-повітряні сили НАТО в Європі понад 300 разів піднімались у повітря для перехоплення російських військових літаків, які наближались до повітряного простору Альянсу, причому більшість перехоплень відбувалась над Балтійським морем, повідомляє Європейська правда.

НАТО має постійні місії з патрулювання повітряного простору, які вимагають від літаків підніматися в повітря за наявності ознак наближення російських військових літаків до повітряного простору Альянсу в непередбачуваний спосіб.

На східному фланзі НАТО російські військові літаки вже давно не передають транспондерний код, що вказує на їхнє місцезнаходження і висоту, не подають план польоту і не спілкуються з диспетчерами повітряного руху. Переважна більшість повітряних контактів між літаками НАТО і російськими літаками були безпечними і професійними.

Порушення повітряного простору НАТО російськими військовими літаками залишались рідкісними і загалом нетривалими, зазначили в Альянсі.

"Війна Росії проти України створила найнебезпечнішу ситуацію з безпекою в Європі за останні десятиріччя" , – заявив виконувач обов'язків речника НАТО Ділан Вайт.

"Винищувачі НАТО цілодобово чергують, готові піднятися в повітря в разі підозрілих або неоголошених польотів поблизу повітряного простору наших членів Альянсу. Патрулювання повітряного простору є важливим засобом, за допомогою якого НАТО забезпечує безпеку наших членів" , – додав він.

Після вторгнення РФ в Україну НАТО значно посилив свою протиповітряну оборону на східному фланзі, в тому числі за рахунок збільшення кількості винищувачів, спостережних літаків і наземних засобів протиповітряної оборони.