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Вартість нафти зростає після різкого падіння

Вартість нафти зростає після різкого падіння
Фото: Рixabay

Ціни на нафту помірно підіймаються у п'ятницю після різкого зниження за підсумками попередньої сесії, повідомляє Enkorr.

Ціна березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 07:09 за київським часом становила $77,59 за барель, що на $0,44 (0,57%) вище за показник на закриття попередньої сесії. У четвер ціна на ці контракти впала на $2,39 (3%), до $77,15 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на вказаний час підвищилися на $0,31 (0,43%) і становили $72,08 за барель. За підсумками минулої сесії вони здешевшали на $2,34 (3,2%), до $71,77 за барель.

Основною причиною падіння цін на нафту напередодні аналітики називають зниження побоювань щодо атак єменських хуситів на транспортні судна. Зокрема у середу данська транспортно-логістична компанія AP. Moeller-Maersk AS анонсувала поновлення перевезень через Червоне море після реалізації міжнародної місії із забезпечення безпеки в регіоні.

"Нафтові котирування впали на тлі підготовки глобальних транспортних гігантів до відновлення навігації в Червоному морі, попри атаки хуситських повстанців. Це виважений ризик і ставка на успіх міжнародної місії із забезпечення безпеки", – написав керуючий партнер SPI Asset Management Стівен Іннес.

Підтримку котируванням не змогли надати оприлюднені напередодні дані про запаси нафти й нафтопродуктів у США.

Комерційні запаси нафти в Штатах минулого тижня знизилися на 6,911 млн барелів, тоді як аналітики в середньому прогнозували скорочення на 2,7 млн барелів, за даними Trading Economics. Падіння запасів стало рекордним за чотири місяці.

Запаси на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, зросли на 1,508 млн барелів. Зростання запасів у Кушингу зафіксовано за підсумками десятого тижня поспіль, чого не спостерігалося з 2016 року.

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