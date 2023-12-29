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Умєров: Росіяни накопичили ракети і можуть продовжити атаки

Умєров: Росіяни накопичили ракети і можуть продовжити атаки
Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що росіяни багато місяців накопичували ракети, щоб вдарити по Україні, вони можуть продовжити атаки з огляду на запаси ракет, але за кожний злочин РФ буде справедливе покарання, повідомляє Українська правда.

"Масована ракетна атака держави-терориста на нашу землю. Багато місяців росіяни накопичували ракети ось для цього: удари по житлових будинках, торговельних центрах, лікарнях. По мирних українських містах", – заявив Умєров.

За його словами, "знову й знову Росія демонструє всьому світу, що не має іншої мети, ніж терор, ніж вбивства, ніж геноцид українців".

"За кожен з цих злочинів буде справедливе покарання", - підкреслив міністр.
"Очевидно, що з такими запасами ракет, які є в держави-агресора, вони можуть і будуть продовжувати такі атаки", - зазначив Умєров.

Він запевнив, що Україна продовжить роботу з урядами країн-партнерів щодо надання нашій країна достатньої кількості засобів ППО, щоб убезпечити наш народ від смертельної небезпеки майбутніх атак.

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