Шмигаль зробив заяву про виплату пенсій та зарплат бюджетників у 2024 році

Пенсії та зарплати вчителям та лікарям в Україні платитимуть своєчасно, а у березні відбудеться їх індексація, як це передбачено законом, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява прем’єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду.

Як зазначив Шмигаль, фінансування дефіциту бюджету 2024 року та макрофінансова ситуація в останні дні стали темою активних обговорень. Наступного року Україна потребуватиме понад 37 млрд доларів зовнішнього фінансування.

"Ми звичайно розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів. Адже наразі маємо домовленості з одинадцятьма державами про багаторічні програми фінансування. Маємо програму розширеного фінансування з МВФ. Маємо підтримку інших міжнародних фінансових організацій" , - сказав він.

За його словами, в уряді чітко розуміють, які у них є інструменти та варіанти.

"І головне. Пенсії надалі будуть платитися вчасно. Індексація відбудеться в березні 2024 року, як це передбачає закон. Зарплати вчителів та лікарів так само виплачуватимуться вчасно" , - додав Шимигаль.

Індексація пенсій

Нагадаємо, міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що уряд України може скасувати заплановану з 1 березня індексацію пенсій у разі затримки фінансової допомоги Заходу.

Раніше перший віце-прем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко повідомила виданню Financial Times, що Україні, ймовірно, доведеться відкласти виплату пенсій та зарплат державним службовцям, якщо ЄС та США не нададуть обіцяної фінансової допомоги на початку наступного року.

Згодом Свириденко у своєму Facebook спробувала уточнити свою заяву для іноземної преси. Зокрема, вона сказала, що ризик затримок є у довгостроковій перспективі, а на початок 2024 року уряд має план "Б", проте не уточнила, в чому він полягає.

Міністерство соціальної політики пропонувало провести індексацію пенсій у 2024 році з 1 березня, як це визначено законодавчо. Розмір індексації залежатиме від рівня інфляції та середньої зарплати. Про них можна буде говорити на початку 2024 року після надходження статистичних даних за 2023 рік.