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Євросоюз відреагував на масований російський обстріл України

Євросоюз відреагував на масований російський обстріл України
Фото: flickr.com

Високий представник ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель прокоментував останню ракетну атаку РФ на Україну із численними жертвами і постраждалими, повідомляє Європейська правда.

За його словами, остання атака була однією з найбільших атак на міста та населення з моменту свого повномасштабного вторгнення в Україну.

"Це був ще один боягузливий і невибірковий обстріл шкіл, станції метро і лікарні, в результаті якого загинуло щонайменше 16 осіб і кілька отримали поранення.
ЄС буде з Україною стільки, скільки буде потрібно", – написав Боррель.

В ніч на 29 грудня Росія завдала масованого удару по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста. Є загиблі та поранені.

За даними Повітряних сил, РФ застосувала практично всі типи наявного в неї озброєння.

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