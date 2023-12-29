Євросоюз відреагував на масований російський обстріл України

Високий представник ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель прокоментував останню ракетну атаку РФ на Україну із численними жертвами і постраждалими, повідомляє Європейська правда.

За його словами, остання атака була однією з найбільших атак на міста та населення з моменту свого повномасштабного вторгнення в Україну.

"Це був ще один боягузливий і невибірковий обстріл шкіл, станції метро і лікарні, в результаті якого загинуло щонайменше 16 осіб і кілька отримали поранення.

ЄС буде з Україною стільки, скільки буде потрібно" , – написав Боррель.

В ніч на 29 грудня Росія завдала масованого удару по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста. Є загиблі та поранені.

За даними Повітряних сил, РФ застосувала практично всі типи наявного в неї озброєння.