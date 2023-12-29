У Польщу з України могла залетіти російська ракета – ЗМІ

Польський телеканал Polsat News за "неофіційною інформацією з військових джерел" повідомив, що невідомим об’єктом, який порушив повітряний простір Польщі в п’ятницю, 29 грудня, стала російська ракета, повідомляє Європейська правда.

Інформація джерел Polsat News нібито вказує на те, що об'єктом, який влетів на територію Польщі в п'ятницю вранці, найімовірніше, була російська крилата ракета Х-22 або Х-101.

"За неофіційною інформацією з військових джерел, ракета нібито пролетіла вздовж кордону і порушила наш повітряний простір. Після зміни траєкторії вона повинна була повернутися на українську територію і там, ймовірно, була збита українською системою протиповітряної оборони" , – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда скликав на 13:00 засідання Бюро національної безпеки після того, як стало відомо, що на польську територію з України залетів невідомий об'єкт.

Літаючий об'єкт, що рухався з величезною швидкістю, спостерігали жителі гміни Долгобичув у Люблінському воєводстві. Йдеться про околиці Пшеводува – саме в цьому селі рік тому вибухнула ракета, яка прилетіла з-за кордону.

Це сталось на тлі масованого ракетного удару РФ по Україні. В ніч на 29 грудня Росія завдала масованого удару по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста. Є загиблі та поранені.