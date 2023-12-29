Кабмін затвердив нову систему оплати праці для держслужбовців на основі кваліфікації посад і грейдів.﻿ Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, повідомляє Економічна правда.

"Уряд продовжує реформу державного управління. Сьогодні затверджуємо документ про нову систему оплати праці на основі кваліфікації посад і грейдів" , – зазначив Шмигаль.

Відтепер 70% зарплати держслужбовця буде складати оклад, і лише 30% — премії. Як наслідок іхто з керівників за власним бажанням не зможе нараховувати захмарні премії, надбавки та доплати.

Крім того, з 1 січня уряд скоротить кількість вакансій державної служби майже на 20 тисяч, і це тільки на першому етапі.

Премʼєр підкреслив, що нова система оплати праці та скорочення вакансій, за оцінками міністерства фінансів, дозволить зберегти близько 8 млрд грн бюджетних коштів і спрямувати їх у 2024 році на потреби безпеки й оборони.