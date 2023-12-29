Уряд схвалив корпоратизацію "Енергоатому"

Кабінет міністрів ухвалив рішення про перетворення держпідприємства НАЕК "Енергоатом" на акціорне товариство.﻿ Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

"Утворюємо АТ "Енергоатом", яке на 100% належить державі. Також затверджуємо новий статут, положення про наглядову раду та положення про принципи її формування. Корпоратизація "Енергоатому" за найкращими міжнародними стандартами дозволить посилити якість управління, прозорість та підзвітність компанії" , - сказав Шмигаль.

Як пізніше зазначив Тарас Мельничук, рішення ухвалено на виконання закону "Про акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

"Установлено, що акціонерне товариство є правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обовʼязків державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" із дня державної реєстрації акціонерного товариства" , – написав він.

Нагадаємо, у червні Кабмін затвердив план перетворення державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" на акціонерне товариство.

У березні 2023 року вступив у дію закон про корпоратизацію ДП "НАЕК "Енергоатом". Планується, що статус акціонерного товариства дасть змогу НАЕК підвищити ефективність своєї діяльності шляхом удосконалення корпоративного управління.