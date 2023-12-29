Масований обстріл РФ 29 грудня: кількість загиблих зросла
В результаті ранкового масованого обстрілу 29 грудня станом на 16 годину, за даними Офісу президента, 26 українців загинули, більше 120 людей зазнали поранень, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба в Telegram.
"Загалом в Україні внаслідок ранкового масованого обстрілу 26 загиблих, більше 120 людей поранено.
Не ігноруйте повітряні тривоги".
Передісторія:
- В ніч на 29 грудня Росія здійснила наймасованіший удар з повітря по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста.
- За даними Повітряних сил, РФ застосувала практично всі типи наявного в неї озброєння. ППО вдалося знищити 114 із 158 повітряних цілей ворога.