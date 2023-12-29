Офіційний курс гривні до долара з 1 січня вперше перетне позначку 38
Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара за підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку до 38,002, порівняно із 37,9824 напередодні, повідомляє Економічна правда.
Про це свідчать дані з сайту НБУ.
Згідно з даними Нацбанку офіційний курс на 1 січня 2024 року встановлено на рівні 38,002 грн за 1 дол, що на 0,0196 грн більше ніж напередодні. Встановлений в останній курс діятиме з 1 по 5 січня 2024 року.
Натомість вартість євро в Україні знизиться до 41,996 гривень, що нижче за історичний максимум.
Нагадаємо:
Національний банк 28 грудня послабив офіційний курс гривні на 0,96%, або на 36 коп., – до 37,98 гривні за долар.