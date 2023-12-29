Дуда обговорив з генсеком НАТО порушення польського повітряного простору

Президент Польщі Анджей Дуда обговорив з генеральний секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом порушення польського повітряного простору під час ракетної атаки Росії на Україну, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Twitter-акаунт глави кабінету президента Польщі Марціна Масталерека.

"Розмова стосувалася порушення повітряного простору Польщі. Ми перебуваємо в постійному контакті з нашими союзниками від самого початку" , - відзначив Масталерека.

Ракетна атака на Україну

Вночі ворог вдався до наймасованішої атаки проти України. Спочатку терористи атакували "Шахедами", загалом випустивши 36 БпЛА. Ближче до 6 ранку ворог також запустив щонайменше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, п’ять аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з Астраханської області, чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П й одну Х-59. Зокрема по Харкову поцілив 14 зенітними керованими ракетами С-300.

Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.

Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.

Порушення польського повітряного простору

Оперативне командування Збройних сил Польщі зранку заявило про порушення повітряного простору невпізнаним об'єктом під час терористичної атаки Росії проти України.

Як відзначив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, порушення повітряного простору є сигналом для союзників щодо необхідності посилити протиповітряну оборону України.

Генерал польської армії Роман Полька не виключає того, що Росія навмисно намагається спровокувати Польщу.