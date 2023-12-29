ОВА: Кількість загиблих від ракетного удару в Запоріжжі зросла до 7 осіб
Внаслідок ранкового ракетного удару по місту Запоріжжя 29 грудня загинули щонайменше 7 осіб, ще 13 осіб отримали травми, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
"Станом на 15:15 отримано інформацію про збільшення кількості загиблих осіб до 7. Наразі відомо про 13 травмованих людей. Роботи на місцях влучання ворожих ракет продовжується".
Під час масованої атаки по України 29 грудня росіяни били по Запоріжжю ракетами типу Х-22, Х-32, Х-101, а також "Циркон".
Руйнувань зазнали об’єкти цивільної інфраструктури.
Надійшло понад 120 звернень щодо пошкодженого майна.
Згодом повідомлялося про 6 загиблих в результаті ранкового ракетного удару в Запоріжжі.
Передісторія:
- У ніч на 29 грудня Росія здійснила наймасованіший удар з повітря по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста.
- За даними Повітряних сил, РФ застосувала практично всі типи наявного в неї озброєння. ППО вдалося знищити 114 із 158 повітряних цілей ворога.
- Станом на 16 годину відомо, що 26 українців загинули, понад 120 осіб дістали поранення.