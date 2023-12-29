ОВА: Кількість загиблих від ракетного удару в Запоріжжі зросла до 8 осіб (Оновлено)
Внаслідок ранкового ракетного удару по місту Запоріжжя 29 грудня загинули щонайменше 8 осіб, ще 13 осіб отримали травми, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
Оновлення: Станом на 17:30 кількість жертв ранкового ракетного удару по Запоріжжю зросла до 8 осіб.
Станом на 15:15 було відомо про 7 загиблих і 13 травмованих людей.
Роботи на місцях влучання ворожих ракет продовжується.
Під час масованої атаки по України 29 грудня росіяни били по Запоріжжю ракетами типу Х-22, Х-32, Х-101, а також "Циркон".
Руйнувань зазнали об’єкти цивільної інфраструктури.
Надійшло понад 120 звернень щодо пошкодженого майна.
Передісторія:
- У ніч на 29 грудня Росія здійснила наймасованіший удар з повітря по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста.
- За даними Повітряних сил, РФ застосувала практично всі типи наявного в неї озброєння. ППО вдалося знищити 114 із 158 повітряних цілей ворога.
- Станом на 16 годину відомо, що 26 українців загинули, понад 120 осіб дістали поранення.