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ОВА: Кількість загиблих від ракетного удару в Запоріжжі зросла до 8 осіб (Оновлено)

ОВА: Кількість загиблих від ракетного удару в Запоріжжі зросла до 8 осіб (Оновлено)
Фото: ОВА

Внаслідок ранкового ракетного удару по місту Запоріжжя 29 грудня загинули щонайменше 8 осіб, ще 13 осіб отримали травми, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Оновлення: Станом на 17:30 кількість жертв ранкового ракетного удару по Запоріжжю зросла до 8 осіб.

Станом на 15:15 було відомо про 7 загиблих і 13 травмованих людей.

Роботи на місцях влучання ворожих ракет продовжується.

Під час масованої атаки по України 29 грудня росіяни били по Запоріжжю ракетами типу Х-22, Х-32, Х-101, а також "Циркон".

Руйнувань зазнали об’єкти цивільної інфраструктури. 

Надійшло понад 120 звернень щодо пошкодженого майна. 

Передісторія:

  • У ніч на 29 грудня Росія здійснила наймасованіший удар з повітря по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста. 
  • За даними Повітряних сил, РФ застосувала практично всі типи наявного в неї озброєння. ППО вдалося знищити 114 із 158 повітряних цілей ворога.
  • Станом на 16 годину відомо, що 26 українців загинули, понад 120 осіб дістали поранення.

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