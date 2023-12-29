Міноборони виграло суд у іноземного постачальника екіпірування для ЗСУ

Міністерство оборони України виграло міжнародний арбітраж з іноземним постачальником, у якого замовили екіпірування для українських захисників, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Міноборони у Facebook.

За інформацією відомства, ще на початку повномасштабного вторгнення у постачальника замовили берці та бронежилети.

Берці передали влітку 2022 року з порушенням термінів постачання. А бронежилети надходили протягом літа-зими 2022 року, але також з порушенням. Вони не проходили балістичні випробування. Тому українське відомство не прийняло товар.

Після цього Міноборони вимагало у постачальника повернути кошти за неякісний товар і заплатити штрафні санкції. Постачальник відмовився.

Юридична служба Міноборони подала позов до міжнародного арбітражу про стягнення вартості непоставлених бронежилетів, штрафні санкції та відсотки річних.

"Арбітражний трибунал ухвалив рішення - задовольнити позов Міністерства оборони. Загальна сума задоволених вимог становить понад 27 мільйонів доларів США (що є еквівалентом більше одного мільярда гривень)" , - уточнили у відомстві.

Це найбільша сума з усіх арбітражів, які зараз веде Міноборони.

Відповідно до рішення арбітражу, відсотки річних продовжують нараховуватись на ціну непоставленого товару до моменту погашення заборгованості.

Затримання одного з найбільших постачальників Міноборони

Нагадаємо, раніше стало відомо, що співробітники Державного бюро розслідувань спіймали на хабарі львівського бізнесмена, який є одним із найбільших постачальників Міноборони.

Він намагався дати хабар одному з керівників ГБР. Натомість бізнесмен вимагав, щоб йому повернули майно, яке вилучили у підконтрольних компаній.