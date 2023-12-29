У Києві кількість загиблих від ранкового удару сягнула 9 осіб

Внаслідок ракетного удару по Києву під час масованої атаки росіян на Україну, що відбулася вранці 29 грудня, виявлено вже 9 жертв, але пошуки ще тривають, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють начальник КМВА Сергій Попко, міський голова Києва Віталій Кличко, ДСНС України.

"Станом на 18:00 з-під завалів складського приміщення в Щевченківському районі врятували 8 постраждалих. Та дістали 9 тіл загиблих. Пошук людей під завалами триває".

Перед тим Попко повідомив, що станом на 17:50 у Києві було 8 загиблих і 30 постраждалих.

Ще раніше Кличко повідомляв про 7 загиблих: тоді тіла ще трьох загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі.