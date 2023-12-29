У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті надвечір 29 грудня

Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну. Ворог активно застосувує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу "FPV", проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки, збільшив кількість авіаударів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Російські обстріли

Російська федерація продовжує вести загарбницьку війну. Незважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації України. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів.

Ворог активно застосувує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу "FPV", проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки, збільшив кількість авіаударів.

Сьогодні вночі ворог завдав масованого ракетного удару по Україні, атакувавши об’єкти критичної інфраструктури, промислові, військові та цивільні об’єкти. Противник застосував проти України близько 160 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Силами та засобами протиповітряної оборони України 88 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131" було знищено.

Ситуація на фронтах

Протягом доби відбулось 31 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 134 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, лікарні, інша цивільна та промислова інфраструктура.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Красні Лози, Залізний Міст, Блешня Чернігівської області; Степок, Запсілля, Басівка, Попівка Сумської області; Уди, Гур’їв Козачок, Красне Перше, Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Іванівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області та Терни, Серебрянка Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито атаку противника в районі Андріївки Донецької області, де противник, намагався відновити втрачене положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 3 атаки ворога в районах Степового, Авдіївки та ще 12 атак в районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль та Новобахмутівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де противник здійснив 5 безуспішних атак на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Мала Токмачка, Новоданилівка, Кам’янське, Степногірськ Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Іванівка, Антонівка, Новотягинка, Херсон Херсонської області; Солончаки Миколаївської області.

Наступ ЗСУ

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій на позиції наших військ, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат.

Втрати ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 3 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 артилерійські засоби, 5 складів боєприпасів та ще 2 інші важливі цілі противника.