Close button
Новорічний розпродаж!Міжбанк від 916 грн. на місяць
Версія Pro від 108 грн. на місяць
Купити доступ Вхід

Британія відправляє Україні сотні зенітних ракет після російської атаки

Британія відправляє Україні сотні зенітних ракет після російської атаки
Фото: Рixabay

Після масованої російської атаки на Україну в ніч на 29 грудня міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс оголосив про відправлення Києву "сотні зенітних ракет" для британських систем ППО, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Гранта Шаппса у Twitter (X).

Голова британського Міноборони назвав останню хвилю ударів РФ "відчайдушною і марною спробою відновити динаміку після катастрофічної втрати сотень тисяч призовників" і напередодні приниження Путіна через початок третього року його "триденної війни".

Шаппс наголосив, що Путін помиляється, "сподіваючись, що йому вдасться вирвати перемогу з пащі поразки".

"Ми продовжуємо стояти на захисті України. Саме тому сьогодні ми відправляємо сотні зенітних ракет для поповнення британських систем протиповітряної оборони, здатних з неймовірною точністю збивати російські безпілотники і ракети… Підрив Україною російського Чорноморського флоту довів, що Україна все ще бореться за перемогу в цій боротьбі. І сьогоднішній пакет протиповітряної оборони надсилає беззаперечний сигнал на тлі російського варварства про те, що Велика Британія залишається абсолютно відданою підтримці України", — підкреслив він.

Як повiдомлялось, Росія випустила по Україні в ніч проти 29 грудня та зранку 158 засобів повітряного ураження, 144 з яких було збито.

На масовану атаку по Україні Кремль витратив щонайменше 1,283 млрд дол.

Новини

Популярні теми форуму

analytics