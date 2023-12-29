Британія відправляє Україні сотні зенітних ракет після російської атаки

Після масованої російської атаки на Україну в ніч на 29 грудня міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс оголосив про відправлення Києву "сотні зенітних ракет" для британських систем ППО, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Гранта Шаппса у Twitter (X).

Голова британського Міноборони назвав останню хвилю ударів РФ "відчайдушною і марною спробою відновити динаміку після катастрофічної втрати сотень тисяч призовників" і напередодні приниження Путіна через початок третього року його "триденної війни".

Шаппс наголосив, що Путін помиляється, "сподіваючись, що йому вдасться вирвати перемогу з пащі поразки".

"Ми продовжуємо стояти на захисті України. Саме тому сьогодні ми відправляємо сотні зенітних ракет для поповнення британських систем протиповітряної оборони, здатних з неймовірною точністю збивати російські безпілотники і ракети… Підрив Україною російського Чорноморського флоту довів, що Україна все ще бореться за перемогу в цій боротьбі. І сьогоднішній пакет протиповітряної оборони надсилає беззаперечний сигнал на тлі російського варварства про те, що Велика Британія залишається абсолютно відданою підтримці України" , — підкреслив він.

The UK is moving rapidly to bolster Ukraine’s air defence, in the wake of Putin’s murderous air strikes.Hundreds of British made air defence missiles are being sent to ensure @Ukraine has what it needs to defend itself from Putin’s barbaric bombardment. #SlavaUkraini pic.twitter.com/eoJ1pQPpe7 — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) December 29, 2023

Як повiдомлялось, Росія випустила по Україні в ніч проти 29 грудня та зранку 158 засобів повітряного ураження, 144 з яких було збито.

На масовану атаку по Україні Кремль витратив щонайменше 1,283 млрд дол.