Британія відправляє Україні сотні зенітних ракет після російської атаки
Після масованої російської атаки на Україну в ніч на 29 грудня міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс оголосив про відправлення Києву "сотні зенітних ракет" для британських систем ППО, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні Гранта Шаппса у Twitter (X).
Голова британського Міноборони назвав останню хвилю ударів РФ "відчайдушною і марною спробою відновити динаміку після катастрофічної втрати сотень тисяч призовників" і напередодні приниження Путіна через початок третього року його "триденної війни".
Шаппс наголосив, що Путін помиляється, "сподіваючись, що йому вдасться вирвати перемогу з пащі поразки".
"Ми продовжуємо стояти на захисті України. Саме тому сьогодні ми відправляємо сотні зенітних ракет для поповнення британських систем протиповітряної оборони, здатних з неймовірною точністю збивати російські безпілотники і ракети… Підрив Україною російського Чорноморського флоту довів, що Україна все ще бореться за перемогу в цій боротьбі. І сьогоднішній пакет протиповітряної оборони надсилає беззаперечний сигнал на тлі російського варварства про те, що Велика Британія залишається абсолютно відданою підтримці України", — підкреслив він.
Як повiдомлялось, Росія випустила по Україні в ніч проти 29 грудня та зранку 158 засобів повітряного ураження, 144 з яких було збито.
На масовану атаку по Україні Кремль витратив щонайменше 1,283 млрд дол.