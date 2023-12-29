Президент Аргентини офіційно відмовився від вступу до БРІКС

Новообраний президент Аргентини Хавʼєр Мілей відмовився від вступу країни до організації БРІКС, куди входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південно-Африканська республіка, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні BBC.

У листі до лідерів Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки Мілей зазначив, що переглянув рішення попереднього уряду. Він додав, що хоча він не вважає "відповідним" для Аргентини стати повноправним членом БРІКС, але все ж відданий зміцненню двосторонніх зв’язків, зокрема з метою збільшення торгівлі та інвестиційних потоків.

Аргентину мали прийняти до БРІКС 1 січня разом з Єгиптом, Іраном, Ефіопією, Саудівською Аравією та Об’єднаними Арабськими Еміратами.

Як повiдомлялось, 10 грудня президент Володимир Зеленський зустрівся з новообраним лідером Аргентини Хав'єром Мілеєм, а також був присутнім на його інавгурації.

За словами Зеленського, Аргентина може сприяти об'єднанню Латинської Америки навколо України та відігравати провідну роль у реалізації української мирної формули.