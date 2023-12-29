МВС повідомляє про 30 загиблих та понад 160 поранених внаслідок ранкової атаки

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що станом на 19:30 відомо про 30 загиблих та більш як 160 поранених внаслідок російського масованого удару 29 грудня, повідомляє Українська правда.

Про це вiн розповiв у Facebook.

"53 людини сьогодні врятували наші титани з ДСНС. 8 із врятованих дістали з-під завалів".

"Станом на зараз відомо про 30 загиблих та більш як 160 поранених внаслідок ранкового масованого удару Росії по території України".

Міністр також подякував кожному та кожній, хто сьогодні рятував, допомагав та піклувався про постраждалих.

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