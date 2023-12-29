МВС повідомляє про 30 загиблих та понад 160 поранених внаслідок ранкової атаки
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що станом на 19:30 відомо про 30 загиблих та більш як 160 поранених внаслідок російського масованого удару 29 грудня, повідомляє Українська правда.
Про це вiн розповiв у Facebook.
"53 людини сьогодні врятували наші титани з ДСНС. 8 із врятованих дістали з-під завалів".
"Станом на зараз відомо про 30 загиблих та більш як 160 поранених внаслідок ранкового масованого удару Росії по території України".
Міністр також подякував кожному та кожній, хто сьогодні рятував, допомагав та піклувався про постраждалих.
Що передувало:
- В ніч на 29 грудня Росія здійснила наймасованіший удар з повітря по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста.
- За даними Повітряних сил, РФ застосувала практично всі типи наявного в неї озброєння. ППО вдалося знищити 114 із 158 повітряних цілей ворога.
- У Офісі президента раніше повідомляли про 26 загиблих, більше 120 поранених.