Зеленський: Важливо, щоб світ відреагував на черговий прояв терору

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 29 грудня після масованої російської ракетної атаки відзначив, що Україна відповість за кожен удар і важливо, щоб світ відреагував на цей терор, повідомляє Українська правда.

Президент повідомив, що понад 100 приватних будинків зруйновані або пошкоджені, 45 багатоповерхівок, школи, дві церкви, лікарні, пологовий будинок, багато торгівельних та складських приміщень.

Він відзначив, що воїни ППО зробили багато, з урахуванням того, що російські терористи спеціально намагались обійти захист. Зеленський запевнив, що його команда продовжує працювати над посиленням ППО.

"Важливо, щоб світ відреагував на цей черговий прояв терору. Багато лідерів сьогодні вже заявили щодо підтримки України та українців, і я вдячний кожному. І особливо тим, хто допоміг нашій державі з ППО".

Також президент подякував рятувальникам, поліціянтам та усім, хто задіяний та підтримує людей.

"Обов’язково відповімо російським терористам на кожен удар. Терор ніколи не виграє у людей. Понад 600 наших рятувальників задіяні в допомозі, у розборі завалів, багато техніки. Робота триватиме цілодобово".

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