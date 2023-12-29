Байден прокоментував масований російський обстріл України

Президент США Джо Байден, коментуючи масований російський обстріл України в ніч проти п’ятниці, 29 грудня, наголосив на необхідності Конгресу якнайшвидше схвалити додаткову допомогу для Києва, повідомляє Європейська правда.

Заяву Байдена опублікував Білий дім.

Американський президент наголосив, що обстріли РФ – "суворе нагадування світові, що після майже двох років цієї руйнівної війни мета Путіна залишається незмінною. Він прагне знищити Україну і підкорити її народ. Його необхідно зупинити".

Він нагадав про допомогу США та союзників, яка допомогла посилити протиповітряну оборону України й уберетись від ураження багатьма ракетами й безпілотниками.

"Але якщо Конгрес не вживе термінових заходів у новому році, ми не зможемо продовжувати надсилати зброю і життєво важливі системи протиповітряної оборони, які потрібні Україні для захисту свого народу. Конгрес повинен активізуватися і діяти без будь-яких подальших зволікань", – підкреслив Байден.

Президент США додав, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну впливає на весь НАТО, безпеку Європи і майбутнє трансатлантичних відносин.

"Путін не лише намагається знищити Україну, він також погрожує деяким нашим членам НАТО. Коли диктаторам і автократам дозволяють грубо поводитися в Європі, зростає ризик того, що Сполучені Штати будуть безпосередньо втягнуті в це", – вважає він.

У ніч проти 29 грудня Росія завдала масованого удару по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста. За останніми даними, загинули щонайменше 30 людей, понад 160 дістали поранення.

Обстріл засудила низка європейських країн.

Голова МЗС Дмитро Кулеба на цьому тлі обговорив із топ-дипломатом ЄС Жозепом Боррелем постачання Україні систем ППО і військові пріоритети на 2024 рік.