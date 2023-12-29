Повітряні сили зафіксували російські "Шахеди" на півдні України (Оновлено)
Увечері 29 грудня російська армія запустила на територію України ударні БпЛА, летять на півдні, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Повітряна тривога оголошена на Миколаївщині, Херсонщині та Одещині.
"Шахеди" спостерігаються на межі Одеської та Миколаївської області в Північно-Західному напрямку".
О 22:04 військові попередили про загрозу для Вінниччини та Кіровоградщини. "Шахеди" також спостерігаються у Миколаївській області в напрямку Одещини.