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Повітряні сили зафіксували російські "Шахеди" на півдні України (Оновлено)

Повітряні сили зафіксували російські "Шахеди" на півдні України (Оновлено)
Фото: Telegram

Увечері 29 грудня російська армія запустила на територію України ударні БпЛА, летять на півдні, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Повітряна тривога оголошена на Миколаївщині, Херсонщині та Одещині.

"Шахеди" спостерігаються на межі Одеської та Миколаївської області в Північно-Західному напрямку".

О 22:04 військові попередили про загрозу для Вінниччини та Кіровоградщини. "Шахеди" також спостерігаються у Миколаївській області в напрямку Одещини.

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