Китай призначив нового главу Міноборони: Bloomberg пояснив вибір Пекіна

У Китаї сьогодні, 29 грудня, призначили новим міністром оборони ветерана військово-морського флоту Дун Цзюня. Кадрове рішення Пекіна може сприяти відновленню військових переговорів із США на вищому рівні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Призначення Дун Цзюня поклало край тижням спекуляцій щодо того, хто обійме посаду після звільнення у жовтні без пояснення причин тодішнього очільника Міноборони КНР Лі Шанфа, щодо якого діють американські санкції.

Зазначається, що вперше новим міністром оборони Китаю став саме військовослужбовець. Він поки не входить до складу Центральної військової комісії.

Додамо, що начальник відділу об'єднаного штабу комісії Лю Чженьлі раніше вважався головним претендентом на посаду очільника Міноборони Китаю.

Кадрові чистки в китайській армії

Це сталося на тлі хвилі кадрових чисток в Народно-визвольній армії Китаю цього року. Так, влітку двоє вищих керівників були раптово усунені з секретних ракетних сил, з яких раніше були обрані міністри оборони КНР.

Крім того, цього тижня троє керівників вищої ланки китайських оборонних постачальників, які виробляють ракети, були виключені з вищого консультативного органу Комуністичної партії Китаю.

Також із законодавчого органу були виключені 9 військових депутатів, у тому числі колишній командувач ВПС Дін Лайханг.

Чим пояснюють призначення

На думку наукового співробітника Глобального китайського центру Атлантичної ради, просування Дун Цзюня є ознакою того, що Пекін окреслив Південно-Китайське море "як нову пріоритетну область геополітичного протистояння між Китаєм і США".

В публікації зазначається, що сьогоднішнє призначення голови Міноборони КНР допоможе згладити ситуацію з відновленням військових переговорів на вищому рівні між Пекіном та Вашингтоном. Вони були поставлені на паузу після візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню торік.

Як розповів журналістам високопоставлений військовий урядовець США на умовах анонімності, дані переговори відновляться вже у січні.

Переговори військових США і Китаю

Нагадаємо, минулого місяця глава КНР Сі Цзіньпін відвідав США, де він провів зустріч зі своїм колегою Джо Байденом. Однією з тем обговорень між лідерами стало відновлення контактів на рівні військових. Вони дійшли згоди, що такі переговори необхідно відновити.

У листопаді глава Пентагону Ллойд Остін зазначав, що США були стурбовані відсутністю контактів на рівні топ-військових з Китаєм.

А 21 грудня в Пентагоні заявили, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун провів переговори з генералом армії КНР Лю Чженьлі. Діалог на такому рівні між країнами відбувся вперше за півтора року.