На знищеному "Новочеркаську" загинуло 74 моряки, ще 27 були поранені
Активісти "Кібер Спротиву" отримали в доступ до листа, який підтверджує, що на російському десантному кораблі "Новочеркаськ", який українські захисники знищили 26 грудня, загинули 74 російські моряки, ще 27 були поранені, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Центр національного спротиву з посиланням на перехоплений лист.
У листі головнокомандувач ВМФ РФ Микола Євменов пропонує оголосити траур в місті Новочеркаськ у зв’язку зі смертю 74 росіян.
Лист вдалось перехопити завдяки контролю поштової скриньки пропагандистки з телепроєкту "НАШІ" на каналі "Росія 1" Ксенії Гончарової (Шачіної).
Що передувало:
- Близько 3 години ночі 26 грудня в районі Феодосії в окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомлялося, що підірвали корабель нібито з іранськими боєприпасами, в порту виникла пожежа.
- Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українські захисники підірвали в окупованій Феодосії російський великий десантний корабель "Новочеркаськ".
- Пізніше стало відомо, що ВДК "Новочеркаськ" знищили крилатими ракетами з тактичної авіації Повітряних Сил.
- Російські ЗМІ повідомляли, що як мінімум 19 російських моряків поранені, а 33 вважаються зниклими безвісти після удару ЗСУ по десантному кораблю.