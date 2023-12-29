На знищеному "Новочеркаську" загинуло 74 моряки, ще 27 були поранені

Активісти "Кібер Спротиву" отримали в доступ до листа, який підтверджує, що на російському десантному кораблі "Новочеркаськ", який українські захисники знищили 26 грудня, загинули 74 російські моряки, ще 27 були поранені, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Центр національного спротиву з посиланням на перехоплений лист.

У листі головнокомандувач ВМФ РФ Микола Євменов пропонує оголосити траур в місті Новочеркаськ у зв’язку зі смертю 74 росіян.

Лист вдалось перехопити завдяки контролю поштової скриньки пропагандистки з телепроєкту "НАШІ" на каналі "Росія 1" Ксенії Гончарової (Шачіної).

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