У Бєлгороді пролунала серія потужних вибухів, є загиблий та постраждалий

В Бєлгороді та Бєлгородський області РФ пізно ввечері 29 грудня пролунала серія потужних вибухів. Представники місцевої влади заявили про одного загиблого та постраждалого, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова в Telegram.

За словами російського чиновника, над Бєлгородом та районом спрацювала система ППО та було "збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста".

"Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними, є один загиблий та один потерпілий" , — написав він і додав, що інформація уточнюється.

Між тим росЗМІ та місцеві Telegram-канали повідомляють про падіння уламків на авто та різні споруди, зокрема в Бєлгороді. Також озвучується припущення про ведення обстрілу з реактивних систем залпового вогню.

В місцевому Telegram-каналі повідомили, що в Бєлгороді пролунало понад 20 "хлопків".

Пізніше у Міністерстві оборони РФ заявили, що засоби ППО нібито знищили 13 снарядів РСЗВ над Бєлгородською областю.

Вину за цей обстріл відомство країни-агресора традиційно покладає на Україну.

"Місцеві жителі нарахували 24 вибухи у небі. На місцях працюють оперативні служби" , — йдеться в публікації Mash.

Між тим мережею ширяться кадри з вибухами в небі та результатами "прильотів".

Також жителі Бєлгорода публікують у соцмережах кадри, імовірно, уламків збитих об'єктів у небі над містом.

Повідомляється також, що в місті є влучання в приватний будинок.

Російське медіа Baza повідомляє, що після вибуху в місті зникло водопостачання на деяких вулицях.

Нагадаємо, уночі та зранку 29 грудня російські війська атакували Україну ракетами та дронами. Загалом окупанти запустили по Україні 158 ракет і дронів. З них 114 знищили українські військові. Влучання фіксували у Києві та низці областей.

Цю атаку назвали одним із наймасованіших повітряних ударів по території України. Президент Володимир Зеленський зазначив, що Росія била "майже всім, що має у своєму арсеналі": "кинджалами", С-300, крилатими ракетами, БпЛА, стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505.

Станом на вечір 29 грудня відомо про 30 загиблих та більш як 160 поранених унаслідок масованого удару.

На атаку по Україні 29 грудня Кремль витратив щонайменше 1,283 млрд дол.