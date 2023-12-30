Генсек ООН засудив широкомасштабні ракетні атаки РФ на українські міста

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив широкомасштабні нічні атаки Російської Федерації на українські міста, цивільне населення та об'єкти критичної інфраструктури, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив речник Генсека Стефан Дюжаррік на засіданнi Ради Безпеки ООН.

"Генеральний секретар найрішучішим чином засуджує широкомасштабний обстріл Російською Федерацією українських міст і населених пунктів по всій країні. Атаки на цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури, вчинені з порушенням гуманітарного права, є неприйнятними та мають негайно припинитися" , - йдеться у заяві.

Генсек ООН також акцентував увагу на загибелі та пораненні великої кількості цивільних осіб, а також масштабних руйнуваннях будинків та об'єктів інфраструктури.

Наймасштабніший обстріл України з початку вторгнення РФ

У п'ятницю, 29 грудня, російські загарбники вчинили наймасштабніший удар по Україні з початку повномасштабної війни. Спочатку агресор випустив дрони-камікадзе, а згодом обстріляв міста ракетами різного типу, зокрема гіперзвуковими.

Загалом у повітряному просторі було зафіксовано 158 ворожих цілей. Силам ППО вдалося збити у небі 114 цілей - 27 ударних БПЛА "Шахед" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Через падіння уламків та влучань ракет, у низці регіонів України є загиблі та поранені серед мирного населення.

Верховний комісар ООН з прав людини Волкер Турк засудив смертоносну хвилю російських ударів по Україні й закликав Москву "негайно" припинити атаки.

Україна ініціювала екстрене засідання Ради Безпеки ООН для обговорення масштабного обстрілу країни.