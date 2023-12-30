ISW: Росія продовжить завдавати широкомасштабних ударів по Україні
Експерти Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Росія не спиниться і продовжить завдавати широкомасштабних ударів по Україні, як це сталося 29 грудня, повідомляє Українська правда.
Про це пише ISW.
Вранці 29 грудня російські війська здійснили найбільшу серію ракетних та безпілотних ударів по Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення.
У звіті зазначається, що серія ударів, яку російські війська завдали 29 грудня, схоже, є кульмінацією кількох місяців російських експериментів з різними комбінаціями безпілотників і ракет, а також спроб випробувати українську протиповітряну оборону.
Аналітики нагадують, що за останні кілька місяців російські війська провели серію ракетних і безпілотних ударів різного масштабу, використовуючи різні комбінації безпілотників, крилатих і балістичних ракет.
За оцінкою ISW від 21 жовтня, російські сили, ймовірно, диверсифікують поєднання ракет, планерних бомб і безпілотників, що використовуються в ударних серіях, щоб знайти слабкі місця в українській ППО і оптимізувати ударний пакет, подібний до того, який російські сили запустили 29 грудня.
Росія, ймовірно, навмисно накопичувала різноманітні ракети протягом осені та початку зими 2023 року, щоб створити більш потужну ударну серію і застосувати уроки, отримані під час нещодавніх розвідувальних і зондувальних місій, а саме використання дронів "Шахід" для обходу української системи ППО, а також використання ракет для завдання максимальної шкоди наміченим цілям.
Експерти наголошують, що Росія продовжуватиме завдавати широкомасштабних ударів по Україні, намагаючись підірвати український моральний дух і здатність України підтримувати свої військові зусилля проти Росії.
Ключові висновки ISW за 29 грудня:
- Вранці 29 грудня російські війська завдали найбільшої серії ракетних ударів і ударів з безпілотників по Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення.
- Серія ударів, яку російські війська завдали 29 грудня, схоже, є кульмінацією кількох місяців російських експериментів з різними комбінаціями безпілотників і ракет, а також спроб випробувати українську протиповітряну оборону.
- Росія продовжуватиме завдавати масштабних ударів по Україні, намагаючись підірвати український моральний дух і здатність України підтримувати військові дії проти РФ.
- Нинішні російські запаси ракет і безпілотників та темпи їх виробництва, ймовірно, не дозволяють російським військам здійснювати регулярні широкомасштабні ракетні удари, але, вірогідно, дозволяють здійснювати більш послідовні удари з безпілотників, що може пояснити нещодавню тенденцію до збільшення кількості російських серій ударів.
- Зусилля Кремля щодо достатньої мобілізації російської оборонно-промислової бази на підтримку своїх цілей у воєнний час, включно з серіями великомасштабних ударів, можуть бути більш успішними, ніж раніше оцінювали західні чиновники, частково через здатністьРосії закуповувати військову техніку у своїх партнерів і перерозподілу російських ресурсів для цілей військового виробництва.
- Російські війська, ймовірно, регулярно намагаються відволікти і зафіксувати обмежені українські системи протиповітряної оборони від фронту, і російські удари 29 грудня слідують за нещодавніми свідченнями того, що українська протиповітряна оборона може створювати значні проблеми для російських авіаційних операцій уздовж лінії фронту.
- Західна допомога залишається життєво важливою для здатності України захищатися від російських ударів, і припинення такої допомоги, ймовірно, створить умови для розширення російської повітряної кампанії в Україні.
- Західні лідери здебільшого розглядають масований російський удар як свідчення того, що максималістські цілі Путіна в Україні залишаються незмінними, що відповідає давній оцінці ISW про те, що Путін насправді не зацікавлений у припиненні вогню або будь-якому врегулюванні конфлікту в Україні шляхом переговорів.
- Російські війська здійснили нещодавні підтверджені просування на північний схід від Бахмута та на південь від Авдіївки, а позиційні бої тривають вздовж усієї лінії зіткнення.
- Міністерство оборони Росії оголосило 29 грудня про завершення осіннього призовного циклу 2023 року, який розпочався 1 жовтня.
- Росія продовжує примусову інтеграцію окупованих районів України в російську систему, використовуючи соціальні послуги і проєкти з відновлення інфраструктури.