ISW: Росія продовжить завдавати широкомасштабних ударів по Україні

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Росія не спиниться і продовжить завдавати широкомасштабних ударів по Україні, як це сталося 29 грудня, повідомляє Українська правда.

Про це пише ISW.

Вранці 29 грудня російські війська здійснили найбільшу серію ракетних та безпілотних ударів по Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення.

У звіті зазначається, що серія ударів, яку російські війська завдали 29 грудня, схоже, є кульмінацією кількох місяців російських експериментів з різними комбінаціями безпілотників і ракет, а також спроб випробувати українську протиповітряну оборону.

Аналітики нагадують, що за останні кілька місяців російські війська провели серію ракетних і безпілотних ударів різного масштабу, використовуючи різні комбінації безпілотників, крилатих і балістичних ракет.

За оцінкою ISW від 21 жовтня, російські сили, ймовірно, диверсифікують поєднання ракет, планерних бомб і безпілотників, що використовуються в ударних серіях, щоб знайти слабкі місця в українській ППО і оптимізувати ударний пакет, подібний до того, який російські сили запустили 29 грудня.

Росія, ймовірно, навмисно накопичувала різноманітні ракети протягом осені та початку зими 2023 року, щоб створити більш потужну ударну серію і застосувати уроки, отримані під час нещодавніх розвідувальних і зондувальних місій, а саме використання дронів "Шахід" для обходу української системи ППО, а також використання ракет для завдання максимальної шкоди наміченим цілям.

Експерти наголошують, що Росія продовжуватиме завдавати широкомасштабних ударів по Україні, намагаючись підірвати український моральний дух і здатність України підтримувати свої військові зусилля проти Росії.

Ключові висновки ISW за 29 грудня: