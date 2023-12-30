Навколо Роботиного тривають позиційні бої – аналітики ISW

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що тривають позиційні бої навколо Роботиного та між Новопрокопівкою і Вербовим, повідомляє Українська правда.

Про це пише ISW.

В огляді зазначається, що російські війська продовжили спроби відновити раніше втрачені позиції на заході Запорізької області 29 грудня, але жодних підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не відбулося.

Російський блогер стверджував, що війська РФ просунулися на два кілометри вглиб на схід від Новопрокопівки (на південь від Роботиного), хоча ISW не має візуальних доказів цього просування.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що підрозділи 7-ї та 76-ї повітряно-десантних російських дивізій зуміли відновити втрачені позиції в цьому районі за останні два-три дні і витіснили українські війська з деяких позицій на північ і на захід від Вербового (на схід від Роботиного).

Російські та українські джерела повідомляють, що позиційні бої тривають уздовж лінії Копані-Роботине-Новопрокопівка-Вербове, особливо навколо Роботиного та між Новопрокопівкою і Вербовим.

За повідомленнями, в цьому районі продовжують діяти підрозділи 7-ї та 76-ї російських дивізій ПДВ, 136-ї мотострілецької бригади (58-й армійський корпус, Південний військовий округ) та 71-го мотострілецького полку (42-га мотострілецька дивізія, 58-й армійський корпус, Південний військовий округ).