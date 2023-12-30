Міноборони Росії заявило про атаку 32 українських дронів уночі
Міноборони Росії заявило про атаку 32 українських дронів на 4 області РФ, повідомляє Українська правда.
Передаеє МО РФ.
"Протягом минулої ночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації".
У російському відомстві заявляють, що їхня ППО знищила і перехопила в повітрі "32 українських безпілотних літальних апарати над територіями Брянської, Орловської, Курської та Московської областей".