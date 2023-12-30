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Міноборони Росії заявило про атаку 32 українських дронів уночі

Міноборони Росії заявило про атаку 32 українських дронів уночі
Фото: ukrspecsystems.com

Міноборони Росії заявило про атаку 32 українських дронів на 4 області РФ, повідомляє Українська правда.

Передаеє МО РФ.

"Протягом минулої ночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації".

У російському відомстві заявляють, що їхня ППО знищила і перехопила в повітрі "32 українських безпілотних літальних апарати над територіями Брянської, Орловської, Курської та Московської областей".

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