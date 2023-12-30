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Сили оборони знищили ще 750 окупантів та 16 ворожих танків

Сили оборони знищили ще 750 окупантів та 16 ворожих танків
Фото: wikimedia.org

За минулу добу Сили оборони знищили ще 750 загарбників, 16 танків і 20 ББМ ворога, повідомляє Українська правда.

Про це говорять дані Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 358270 (+750) осіб,
  • танків ‒ 5969 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11053 (+20) од,
  • артилерійських систем – 8434 (+17) од,
  • РСЗВ – 939 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 621 (+1) од,
  • літаків – 329 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6554 (+15) од,
  • крилатих ракет ‒ 1708 (+88) од,
  • кораблів /катерів ‒ 23 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11244 (+29) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1260 (+6) од.

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