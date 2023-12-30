Сили оборони знищили ще 750 окупантів та 16 ворожих танків
За минулу добу Сили оборони знищили ще 750 загарбників, 16 танків і 20 ББМ ворога, повідомляє Українська правда.
Про це говорять дані Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 358270 (+750) осіб,
- танків ‒ 5969 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11053 (+20) од,
- артилерійських систем – 8434 (+17) од,
- РСЗВ – 939 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 621 (+1) од,
- літаків – 329 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6554 (+15) од,
- крилатих ракет ‒ 1708 (+88) од,
- кораблів /катерів ‒ 23 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11244 (+29) од,
- спеціальної техніки ‒ 1260 (+6) од.