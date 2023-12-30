Хто вручатиме повістки за новими правилами: перелік осіб та умов

Кабмін вніс до Ради великий законопроект щодо мобілізації. Ним пропонують низку змін: знизити віковий поріг з 27 до 25 років, скоротити перелік категорій, які не підлягають мобілізації, розсилати повістки до ТЦК електронною поштою та інші новації, повідомляє РБК-Україна.

Законопроект зокрема унормовує, хто саме і як може вручати повістки, каже адвокат юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко.

Хто вручатиме повістки в Україні: перелік осіб та умов

Законопроектом пропонується унормував практику вручення повісток, каже Катерина Аніщенко. Адже пропоновані зміни передбачають дві чіткі можливості належного вручення повісток чоловікам призовного віку:

Через електронний кабінет призовника; Особисто під підпис.

У разі прийняття проекту закону, буде розширено коло осіб, які можуть вручати повістку особисто під підпис.

"За новими пропозиціями у разі їхнього ухвалення, повістку зможе вручати або працівник поліції, або представник військкомату" , – каже Катерина Аніщенко.

Раніше це питання внормоване не було, каже адвокат. На цей момент передбачено вручення повістки за наявності двох повноважених осіб: працівника військкомату і працівника поліції.

Також на цей час передбачена можливість вручення повісток роботодавцями, працівниками ЖЕКів, головами ОСББ. Але – лише за наявності відповідного розпорядження начальника військкомату.

"Новими змінами пропонується, щоб працівники ЖЕКів, голови ОСББ та інші, також вручали повістки під особистий підпис. Це пропонується шляхом внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування", щоб забезпечити явку осіб призовного віку" , – пояснює адвокат Riyako&﻿Partners .

В цьому ж проекті закону говориться, що під час війни дозволяється обмеження конституційних прав громадянина. Але це не є якоюсь новинкою, звертає увагу адвокат.