У Запоріжжі, Дніпрі та Одесі – день жалоби: у Запоріжжі вже 9 загиблих
У Запоріжжі кількість загиблих від ракетного удару, вчиненого Росією вранці 29 грудня, зросла до 9 осіб, 30 грудня у місті оголошено День жалоби. Також у скорботі Одеса й Дніпро, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв і голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, голова Одеської ОВА Олег Кіпер і керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Пряма мова Куртєва:
"У Запоріжжі оголошено День жалоби за загиблими від учорашнього ворожого ракетного удару. 29 грудня у нашому місті рашисти жорстоко обірвали життя дев’ятьох невинних мирних людей.
Вічна та світла пам’ять. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Запоріжжя тужить".
В Одесі та Дніпрі 30 грудня також оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки, завданої РФ 29 грудня. У Дніпрі загинули 6 мирних мешканців, в Одесі – 4-ро.
У Києві, за останніми даними, через атаку загинули 9 осіб.
Напередодні ввечері повідомлялося про 8 загиблих від масованого ракетного удару в Запоріжжі.
Передісторія:
- Вночі та вранці 29 грудня Росія здійснила наймасованіший удар з повітря по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста.
- У цілому над Україною ППО вдалося знищити 114 із 158 повітряних цілей ворога. За даними Повітряних сил, РФ застосувала практично всі типи наявного в неї озброєння.
- Станом на 19:29 було відомо про 30 загиблих та більш як 160 поранених внаслідок ранкового масованого удару росії по території України.
- За даними МВС, 53 людини врятували працівники ДСНС, 8 із врятованих дістали з-під завалів.