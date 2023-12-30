У Запоріжжі, Дніпрі та Одесі – день жалоби: у Запоріжжі вже 9 загиблих

У Запоріжжі кількість загиблих від ракетного удару, вчиненого Росією вранці 29 грудня, зросла до 9 осіб, 30 грудня у місті оголошено День жалоби. Також у скорботі Одеса й Дніпро, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв і голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, голова Одеської ОВА Олег Кіпер і керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Пряма мова Куртєва:

"У Запоріжжі оголошено День жалоби за загиблими від учорашнього ворожого ракетного удару. 29 грудня у нашому місті рашисти жорстоко обірвали життя дев’ятьох невинних мирних людей.

Вічна та світла пам’ять. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Запоріжжя тужить".

В Одесі та Дніпрі 30 грудня також оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки, завданої РФ 29 грудня. У Дніпрі загинули 6 мирних мешканців, в Одесі – 4-ро.

У Києві, за останніми даними, через атаку загинули 9 осіб.

Напередодні ввечері повідомлялося про 8 загиблих від масованого ракетного удару в Запоріжжі.

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