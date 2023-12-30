МЗС РФ відреагувало на вимоги Польщі щодо російської ракети

Тимчасовий повірений у справах РФ у Польщі Андрей Ордаш після виклику до польського МЗС заявив, що Москва не збирається давати пояснення щодо російської ракети у повітряному просторі Польщі, доки їй не нададуть "конкретні докази", повідомляє Європейська правда.

Його слова наводить російське РИА Новости.

"Поки не буде наведено конкретних доказів, ми не будемо давати ніяких пояснень, тому що ці звинувачення голослівні", – заявив тимчасовий повірений РФ.

Він нагадав випадок у листопаді 2022 року, коли ракета вбила двох людей у польському прикордонному селі.

"Тоді російську сторону також намагалися звинуватити у цьому інциденті. Згодом виявилось, що ракета була випущена українськими військовими", – заявив Ордаш.

Нагадаємо, Генштаб Польщі у п'ятницю, 29 грудня, заявив, що повітряний простір країни порушила російська ракета. Польські військові з'ясували, що ракета залетіла на 40 кілометрів углиб Польщі й через три хвилини повернулась в Україну.

Після того до МЗС Польщі викликали для пояснень тимчасового повіреного Росії.