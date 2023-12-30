Окупанти за добу випустили на Херсонщину 536 снарядів: 5 людей поранено

Через російську агресію 5 людей дістали поранення. Зафіксовано 4 пожежі, повідомляє Ділова столиця.

Не припиняються ворожі атаки по області за інформацією ДСНС. Через російську агресію 5 людей дістали поранення.

Минулої доби окупанти випустили в бік деокупованих населених пунктів 536 снарядів з різного виду зброї. Через прильоти зафіксовано 4 пожежі. В Херсоні горіла адмінбудівля, легковий автомобіль, господарчі споруди та гаражне приміщення. Ще одна пожежа гаражного приміщення виникла в населеному пункті Дар’ївськоі ОТГ.

За минулу добу противник здійснив 108 обстрілів, випустивши 536 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, авіації та БПЛА, з них — 8 "Shahed". По місту Херсон - 24 снаряди.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; гуманітарний штаб у Бериславському районі; об'єкт критичної інфраструктури, гуртожиток та організацію з обслуговування ліфтів у Херсоні" , — уточняє начальник ОВА Олександр Прокудін.

Вночі Херсон знову був під ударом російсько-іранських дронів типу "Shahed". Влучили по адміністративній будівлі – вона знищена практично вщент. Також у навколишніх будинках вибуховою хвилею повибивало вікна.