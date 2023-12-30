У Києві кількість жертв масованої атаки РФ сягнула 13 осіб – Кличко

Станом на 10:40 суботи 30 грудня у Києві виявлено 13 загиблих внаслідок масованого ракетного удару Росії, вчиненого вранці 29 грудня, повідомляє Українська правда.

Про це заявив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Ще два тіла загиблих дістали з-під завалів. На цей час 13 загиблих".

Перед цим тіла ще двох загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі.

За даними мера Києва, 32 людини постраждали, 17 із них перебувають у стаціонарах медзакладів столиці.

Уламки збитих ракет впали й завдали шкоди в декількох районах Києва. Пожежу на складах у Шевченківському районі столиці рятувальники гасили до вечора.

Нагадаємо:

У Запоріжжі, Одесі й Дніпрі 30 грудня оголошено днем жалоби. Внаслідок ракетного удару, вчиненого Росією вранці 29 грудня, у Запоріжжі загинули 9 осіб, у Дніпрі – 6 жителів, в Одесі – 4-ро.