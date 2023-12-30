У Києві кількість жертв масованої атаки РФ сягнула 13 осіб – Кличко
Станом на 10:40 суботи 30 грудня у Києві виявлено 13 загиблих внаслідок масованого ракетного удару Росії, вчиненого вранці 29 грудня, повідомляє Українська правда.
Про це заявив міський голова столиці Віталій Кличко.
"Ще два тіла загиблих дістали з-під завалів. На цей час 13 загиблих".
Перед цим тіла ще двох загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі.
За даними мера Києва, 32 людини постраждали, 17 із них перебувають у стаціонарах медзакладів столиці.
Уламки збитих ракет впали й завдали шкоди в декількох районах Києва. Пожежу на складах у Шевченківському районі столиці рятувальники гасили до вечора.
Нагадаємо:
У Запоріжжі, Одесі й Дніпрі 30 грудня оголошено днем жалоби. Внаслідок ракетного удару, вчиненого Росією вранці 29 грудня, у Запоріжжі загинули 9 осіб, у Дніпрі – 6 жителів, в Одесі – 4-ро.